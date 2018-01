Gigi D'Alessio rassicura i fans : «Con Anna tutto a posto»

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha tenuto a precisare che con la compagna Anna Tatangelo è tornato il sereno. "Va tutto bene" ha detto alla conduttrice di Canale5 che lo incalzava un po' sullo stato di salute della sua decennale relazione con la cantante e collega di Sora con la quale nei mesi scorsi ci sarebbe stato un allontanamento. In realtà pare che Anna non abbia lasciato a lungo la bella villa ai Parioli dove ha sempre vissuto da quando sta con il cantante napoletano da cui ha avuto il figlio Andrea. D'Alessio ha anche aggiunto "che stare un po' lontani fa bene all'amore, ma per il resto tutto apposto".

Sarà così, mentre la Tatangelo continua a dispensare sensualità dai suoi profili social dove posta scatti sempre più in déshabillé e ammiccanti che la ritraggono "arrotondata" anche nei glutei. Fa inoltre anche pensare che in un collage, sempre fotografico, postato per salutare il vecchio anno, tra tante persone care, non abbia inserito proprio il compagno. Sarà, ma la crisi sarebbe ormai alle spalle.