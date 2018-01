Ambra Angiolini sull'Etna e al ritorno porta Allegri dai suoi

Ormai sono protagonisti fissi della cronaca rosa. Massimiano Allegri, allenatore della Juve, era già un personaggio conosciuto ma da quando è legato sentimentalmente ad Ambra Angiolini, ormai attrice affermata ed ex enfant prodige di Non la Rai, è diventato una star. Non c'è passo, non c'è mossa che non vengano spiati. E' stato anche osservato in una conferenza stampa di qualche giorno fa, che il Mister sfoggiava all'anulare una fede (in questo caso di fidanzamento) nuova di zecca. Insomma la nuova coppia dello star system fa parlare di sè, pur continuando a mantenere un profilo di riservatezza.

Ambra continua intanto a mietere successi al Cinema e a teatro. Recentemente in occasione della tappa catanese de "La guerra dei Roses", l'attrice, che vive a Brescia con i due figli avuti dal cantautore Francesco Renga, ha approfittato per un fare un salto sull'Etna di cui ha postato diverse foto sul suo profilo Instagram accompagnate dalla frase: "E le parole? Se ne sono andate in albergo... non ne avevo bisogno #etna". Ambra sarebbe rimasta folgorata dal paesaggio del vulcano etneo (in questi giorni senza neve), ma non avrebbe disdegnato neanche un bagno nel mare siciliano approfittando delle temperature, fuori stagione, di questo gennaio.

Al ritorno poi c'è stato tempo per intensificare la conoscenza tra i suoi e il nuovo compagno. Il settimanale Diva e Donna li ha infatti ripresi in un affettuoso scambio di saluti: ma pare che i genitori di Ambra, Alfredo e Doriana, abbiano già incontrato Allegri diverse volte. A questo punto mancano solo i fiori d'arancio.