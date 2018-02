Briatore ci dà un taglio e si dedica al figlio Nathan Falco

Flavio Briatore ci ha dato un taglio. Dopo la separazione dalla moglie Elisabetta Gregoraci, il facoltoso imprenditore ha deciso un nuovo look con un taglio di capelli che lo ha reso molto somigliante all'attore americano che interpreta Eric Forrester in Beautiful. Al web infatti non è sfuggito l'accostamento con il personaggio veterano della soap. Briatore aveva già cambiato immagine qualche anno fa con un lifting facciale: un modo per ringiovanire che gli ha cambiato un po' i connotati del viso.

Impegnato recentemente nell'apertura di un nuovo locale, il Crazy Fish Dubai, l'imprenditore con residenze e attività commerciali in diverse parti del mondo, appare sempre più unito al figlio Nathan Falco, il bambino avuto dalla bellissima showgirl calabrese da cui si è separato qualche mese fa. Dal mare alla montagna, padre e figlio sono spesso insieme. Il bambino continua comunque a vivere con la madre nella loro bella casa di Montecarlo e a lui Elisabetta dedica queste parole. «Non sarò una madre perfetta, perché la perfezione non esiste, ma sarò una madre che ti amerà… perchè l’amore esiste...