Elisa Isoardi al Festival di Sanremo: Matteo mi raggiungerà

Sanremo - «Venerdì sarò in platea al teatro Ariston per seguire Sanremo e con me ci sarà, impegni permettendo, anche Matteo": Elisa Isoardi, madrina di Casa Sanremo, l’area hospitality del festival, annuncia l’arrivo del suo compagno, il leader della Lega Salvini, in Riviera. «Ci piace il festival - spiega Isoardi -. Io lo seguo da sempre, visto che, tra l’altro, la Liguria è la mia seconda regione e qui siamo a un’ora da Cuneo, casa mia. La trovo una manifestazione divertente e ogni anno organizzo un gruppo di ascolto, anche con i miei autori. Sono curiosa di vedere come interagiranno sul palco Baglioni, Hunziker e Favino».

La conduttrice di Buono a sapersi su Rai1 sogna un giorno di presentare il festival, perché «è la festa della musica italiana, ovvero la musica più bella al mondo».

E anche Salvini ha confermato la sua presenza a Sanremo: "Questa settimana sono in giro per l'Italia" e "venerdì mi fermo a Sanremo". Salvini lo ha dichiarato a "Non è l’arena" rispondendo a una domanda di Massimo Giletti su un messaggio di Elisa Isoardi che annunciava la presenza del leader della Lega al festival di Sanremo.





Insomma il rapporto tra il leader della Lega e la bella conduttrice televisiva piemontese, superata una crisi lo scorso anno, adesso va a gonfie vele.

Foto da Instagram