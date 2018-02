Per Belen è tempo di Maldive

Dalla montagna al mare, è spesso tempo di vacanze per la bellissima Belen. Con il fidanzato Andrea Iannone, e con mamma e figlio al seguito, la showgirl argentina è volata alle Maldive che la vedono spesso ospite nei più lussuosi resort. E Belen, generosa come sempre con i suoi followers e con le riviste patinate, non ha mancato anche questa volta di farsi immortalare nelle pose sexy che mettono in risaltano le sue curve.... tutte al posto giusto.