Chef Filippo La Mantia padre per la seconda volta a 58 anni

E' una famiglia allargata e più completa adesso quella dello chef palermitano Filippo La Mantia. La sua compagnia, la food blogger Chiara Maci ha avuto un bambino lo scorso 16 febbraio, Andrea. Un maschietto era quello che ci voleva nella famiglia dello chef già padre di Carolina, avuta da una precedente relazione. Anche Chiara Maci era già mamma di una bimba, Chiara. Una famiglia che promette bene con un ottimo rapporto anche tra le due, attuale ed ex, compagne del cuoco siciliano, così come attesta una foto in cui entrambe posano insieme in occasione del compleanno di Carolina, promettente amazzone. E intanto La Mantia si gode questa seconda paternità arrivata all'età di 58 anni; un'esperienza di cui si dice entusiasta. Auguri!