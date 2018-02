Un modello siculo-olandese nel cast di Ballando con le Stelle

Si chiama Giaro Giarratana, fa il modello, ha girato il mondo, è un appassionato di surf e ha origini siciliane. Giaro, lunghi capelli riccioluti, occhi verdi, e un fisico scolpito è uno dei "bellocci" scelti per il cast di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1, con Milly Carlucci sempre alla conduzione, che debutterà il prossimo 10 marzo. Il giovanotto affonda le sue radici a Canicattì, città dell'agrigentino di cui è originario il padre, mentre la mamma è olandese. E in omaggio alla sua provenienza, in parte sicula, si è fatto tatuare sul braccio la forma dell'isola.

Giaro, oltre che sulle passerelle, è una piccola star anche sul web: conta infatti 370mila follower su Instagram, mentre su un suo sito racconta i luoghi bellissimi in cui, per lavoro o per vacanza, si reca. La sua popolarità ovviamente è destinata a crescere e sicuramente la Sicilia non mancherà di votare per lui. Sperando che balli anche bene.