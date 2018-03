Al dito di Lais Ribeiro uno dei preziosi pezzi del "Fantasy Bra"

E' la nuova Venere mulatta delle passerelle. Ed è anche uno dei meravigliosi angeli di Victoria's Secret. E proprio dal magnate del notissimo marchio statunitense di lingerie, Lais Ribeiro, che è anche una ragazza madre, ha ricevuto un bellissimo regalo che ha subito postato sul suo profilo Instagram. Lo spettacolare topazio azzurro che la bellissima modella brasiliana sfoggia al dito faceva parte delle preziose decorazioni del "Fantasy Bra", il reggiseno più costoso al mondo creato ogni anno dalla griffe con il solo scopo di creare attesa e suscitare curiosità attorno alla leggendaria sfilata di biancheria intima. Il famoso pezzo unico, indossato alla scorsa sfilata del 2007 a Shanghai proprio da Lais Ribeiro, è stato valutato 1,5 milioni di sterline.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il "Fantasy Bra" non sarebbe in realtà destinato alla vendita. Alla fine della sfilata viene infatti "smontato" per poi essere ricomposto per la sfilata dell'anno successivo in parte con alcuni degli stessi pezzi. Fatta eccezione per qualche pietra che, come nel caso del topazio donato alla modella brasiliana, viene per l'appunto regalata. E quest'anno alla bella Lais è andata proprio bene!