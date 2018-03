Elisa Isoardi prossima first lady? Per i suoi followers lo è già

Per i suoi followers è già first lady. Il nome di Elisa Isoardi, in queste ore di risultati post elettorali sale alla ribalta. Di quella politica e di quella della cronaca rosa. Perchè la compagna di Matteo Salvini, il leader della Lega uscito vincitore, insieme al M5S, dalle Politiche 2018, potrebbe non doversi occupare più soltanto dei poteri benefici di agrumi, ortaggi e cereali (argomenti di cui quasi quotidianamente tratta nel corso della trasmissione di Rai1 "Buono a sapersi"). Il compagno leghista in corsa per la premiership, contesa da Luigi di Maio, potrebbe infatti "incoronarla" first lady. Tra frecciatine e complimenti veri, la bella conduttrice piemontese sta ricevendo, soprattutto sui social, tantissimi messaggi.

Persino Fiorello l'ha presa bonariamente in giro: «Mi avevano convinto il direttore di Rai1 Teodoli e Orfeo a tornare in Rai. Avevo preso accordi con loro. Non è che ora, amici del M5S e della Lega, mi toccherà andare a trattare con Elisa Isoardi? La stimo come conduttrice e fidanzata di Salvini, ma non è che diventa dg?».

E anche Francesco Di Mare, conduttore di Uno Mattina, nel cederle la linea nel primo giorno del post voto, si è rivolto a lei definendola una "raggiante Isoardi". Lei non commenta, e frattanto continua a dispensare sorrisi. Sarà una raggiante e sorridente first lady? Da qui a poco si vedrà.