Cronaca del dolce weekend di Luigi Di Maio con la Melodia sicula

Cosa c’è di meglio - al termine di una stressantissima campagna elettorale e alla vigilia delle febbrili trattative per le presidenze delle Camere, in attesa della corsa finale delle consultazioni al Quirinale - di un rilassante fine settimana con la donna del cuore? Luigi Di Maio non nasconde più quella che finora era ritenuta (prudenzialmente, in attesa di conferme ufficiali dei due interessati) una presunta liason con Giovanna Melodia.

Ma a questo punto gli esperti di gossip non hanno più dubbi: è lei la “first lady” grillina. Avvocato civilista di 37 anni, separata da poco, l’attivista grillina di Alcamo è stata avvistata costantemente al fianco del capo politico del M5S nel Trapanese. Ci sono foto e video, catturati dal sito Alqamah, che ritraggono la coppia in una soleggiata passeggiata sul lungomare di Castellammare del Golfo. Ed è un segnale ben preciso di “ufficilizzazione” del rapporto il bagno di folla che Di Maio s’è concesso nelle altre tappe di questi giorni di relax: avvistati prima da "Mamma Caura" (ristorantino di Marsala) e poi a Mothia, quindi al Belvedere, alla spiaggia Plaia e alla Cala Marina di Castellammare. E poi una visita allo Stagnone e alla zona del Marsalese. Nessun rifugio segreto (come in altri fine settimana dei mesi scorsi), ma romantico relax - entrambi in jeans e scarpe da ginnastica - senza rifiutare chiacchierate e selfie con cittadini e attivisti.

Ma chi è Melodia? «Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo», diceva nel video di presentazione della sua candidatura al consiglio comunale di Alcamo. Eletta con 745 voti. «Cosa abbiamo in comune? Siamo entrambi vicepresidenti», scherzano i due (lui alla Camera, lei in consiglio comunale) con i pochissimi amici che hanno tenuto segreta questa «amicizia particolare» iniziata nel corso della campagna elettorale delle Regionali. Un pezzo di strada assieme, per la causa dell’amico e sodale di Luigi, il candidato governatore Giancarlo Cancelleri, con l’eurodeputato alcamese Ignazio Corrao silente fan della nuova coppia che s’andava formando.

Un rapporto che si è evoluto dopo che Di Maio ha rotto con l’ex compagna Silvia Virgulti (capo della comunicazione del M5S alla Camera), alimentato da telefonate e sms a disanza. Ma con qualche “blitz d’amore” di mezzo, fra resort nel Trapanese, agriturismi nel cuore della Sicilia e cenette in trattoria a Pergusa. Una volta, all’inizio della campagna elettorale per le Politiche, il candidato premier fu “pizzicato”, di lunedì mattina prestissimo, a bordo del Palermo-Roma. Si pensò a un summit grillino, ma forse era più banalmente il ritorno da una fuga romantica per ricaricare le pile in attesa di settimane di fuoco.

Fatale fu la dolce avvocatessa (lei sì, che s’è laureata...) di Alcamo, per il capo politico dei grillini, amico, oltre che di Corrao, anche del sindaco grillino Domenico Surdo. In un municipio toponomasticamente incastonato fra le vie Grillo e Melodia. Adesso che la notizia è pseudo-ufficiale, esce fuori anche qualche testimonianza diretta: «Le cose sono decollate davvero solo verso dicembre e la frequentazione si è intensificata grazie alle vacanze natalizie», riporta Dagospia. Giovanna e Luigi «hanno trascorso insieme i giorni a cavallo del Capodanno, i primi davvero tutti solo per loro». Ma a quel punto, ad Alcamo e non solo, chi lo doveva sapere lo sapeva già.