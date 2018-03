Nuovi amori, Giorgia Palmas bacini e bacetti con Filippo Magnini

Lui è l'ex di Federica Pellegrini. Lei è l'ex di Vittorio Brumotti. E come spesso accade nel mondo dei personaggi noti al gossip, molti di loro, in una felice girandola di occasioni d'incontro, si "scoppiano" e si "accoppiano". Filippo Magnini, nuotatore e per alcuni legato alla campionessa e collega Pellegrini, sta con Giorgia Palmas, l'ex velina di Striscia La Notizia, oggi conduttrice, che è stata la compagna dello spericolato campione di bike trial e inviato della stessa trasmissione in cui ha lavorato Giorgia.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano molti dubbi sulla relazione fresca, pare, di qualche mese. I due si sarebbero conosciuti durante la fashion week milanese e poco dopo avrebbero cominciato a frequentarsi. E sul web già fioccano gli accostamenti tra la bella Giorgia, già mamma di Sofia, e l'ex di Magnini, Federica Pellegrini. Avanti, nelle preferenze dei followers, c'è l'ex velina di Striscia.

Le prime due foto della Gallery sono del settimanale Chi