Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sposi a Pantelleria?

Sono entrambi belli come le loro celebri mamme. E da qualche anno a questa parte fanno ormai coppia fissa. E non solo. Secondo il giornale spagnolo Hola!, che segue sempre da vicino le vicende della Real Casa monegasca, Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e dello scomparso Stefano Casiraghi, con molta probabilità sposerà Dimitri Rassam, figlio dell'attrice Carole Bouquet.

La location del matrimonio, sicuramente da sogno e che dovrebbe avvenire la prossima estate, potrebbe essere siciliana. La coppia per il giorno del sì potrebbe infatti scegliere Pantelleria, dove l'attrice francese ha una splendida dimora e produce dell'ottimo Passito. Oppure Pantelleria potrebbe ospitare una delle due feste delle nozze che potrebbero avere una doppia festa. Alla notizia manca ancora l'ufficialità ma i bene informati vedono già questa coppia, insieme dal 2016, all'altare. Anche il paggetto sarebbe già pronto: il ruolo potrebbe essere ricoperto dal piccolo Raphael, il bimbo di tre anni che Charlotte ha avuto dall'attore comico Gad Elmaleh, un po' di anni più grande della bellissima Charlotte. Ovviamente Pantelleria è uno dei tanti luoghi che i futuri sposi, sempre secondo le indiscrezioni del giornale spagnolo, avrebbero messo in conto. Il legame con l'Italia è comunque doppio: oltre alla residenza pantesca della mamma di Dimitri, ci sono infatti le origini in parte italiane di Charlotte: il compianto Stefano Casiraghi era infatti un imprenditore di Como. A questo punto non resta che attendere l'ufficialità della notizia. Con qualche particolare in più.

