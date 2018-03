Il piccolo Leone è già una star di Instagram: pioggia di like per il figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Pioggia di like e di commenti per le foto del piccole Leone pubblicate dal cantante Fedez e dalla compagna Chiara Ferragni sui loro profili Instagram. Il bambino, nato solo otto giorni fa, è già una vera propria star del social network fotografico, dove appare già in diverse immagini molto apprezzate dai follower dei due personaggi pubblici. Una foto con il papillon per esempio ha già ricevuto oltre 1,3 milioni di "mi piace" e migliaia di commenti.