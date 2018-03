Belen in spiaggia in perizoma: la "presa" di Iannone è proprio lì

Trova sempre il modo per far parlare di sè. E del resto per Belen Rodriguez è abbastanza semplice. E' sufficiente postare sui suoi profili social pose ammiccanti e in lingerie e tanto basta per mandare followers in visibilio. L'ultima foto postata, in ordine di tempo, non poteva avere effetto diverso. La "presa" del suo tonicissimo gluteo da parte del fidanzato, il motociclista Andrea Iannone, ha già confezionato migliaia di consensi. I due in vacanza, già al caldo e al mare, si sono fatti immortalare in spiaggia proprio mentre lui le tocca il magnifico lato B. Tutto questo aspettando che Iannone magari si decida a farle una proposta di matrimonio. La stessa che in questi giorni il suo ex, Fabrizio Corona ha fatto all'attuale fidanzata Silvia Provvedi.