Diego Armando Maradona ha un nipotino italiano: è nato Diego Matìas

Chissà se il piccolo Diego Matìas renderà onore al suo nome e cognome e saprà giocare a pallone come il famoso nonno. E sì perchè questo piccolino, nato nel giorno di Pasqua a Napoli, da papà Diego Armando jr e da mamma Nunzia, di cognome fa Maradona ed è il nipotino italiano del famoso Pibe de Oro argentino. Diego Matìas, che nel rispetto di una tradizione di famiglia porta il nome del nonno paterno, che poi è anche il primo nome del suo papà, è venuto al mondo il 1 aprile alle 12.27 e al momento della nascita pesava 3.480 kg. L'evento del suo arrivo è stato salutato su Instagram anche dal nonno che ha postato: "Vi racconto che oggi è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Mi piace come non l'ho fatto con mio figlio Diego".

La nascita del bimbo suggella ulteriormente il rapporto oggi felice tra il famoso calciatore, che per anni con le sue prodezze in campo ha fatto esultare i tifosi napoletani, e il figlio Diego Armando jr avuto da Cristiana Sinagra. Un rapporto per tanti anni inesistente per il rifiuto di Maradona di riconoscere il ragazzo come figlio suo e che è stato al centro di una battaglia legale portata avanti dalla Sinagra proprio per ottenere il riconoscimento. Ma dopo tanti anni, come nelle favole a lieto fine, tutto si è risolto con un legame tra i due che sembra adesso indissolubile. Maradona, che da donne diverse ha avuto altri quattro figli (Dalma Nerea, Gianina Dinorah, Jana e Diego Fernando) appare adesso molto legato al figlio napoletano che lo ha anche reso nonno.