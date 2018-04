Diletta e Matteo: il primo scatto social della coppia fa il "botto" su Instagram

E' il primo scatto ufficiale con il fidanzato che Diletta Leotta pubblica sul suo profilo Instagram. Una relazione nota quella tra la giovane e bella giornalista di Sky Sport e il manager dello stesso circuito televisivo Matteo Mammì, ma che finora era stata tenuta un po' lontana dai riflettori. Diletta, di origini catanesi, e Mammì sono legati già da alcuni anni (convivono a Milano); l'"ufficialità" del fidanzamento però sui seguitissimi profili social di lei non era ancora arrivata. La foto che li ritrae belli ed eleganti in una località non precisata (alle spalle dei due si intravede una sorta di maniero), è accompagnata dal post #happyBirthday con riferimento al compleanno di lui. E neanche a dirlo ha già totalizzato migliaia di like.