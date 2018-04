Elisa Isoardi stira per il suo Matteo (Salvini)

#Un venerdì sera da leoni. Così Elisa Isoardi ha commentato ironicamente lo scatto, postato sul suo profilo Instagram, che la riprende mentre stira una camicia bianca maschile. Pochi dubbi sulla persona a cui appartiene il capo di abbigliamento. Da brava compagna, la conduttrice piemontese non si è sottratta ad un'incombenza domestica per il suo Matteo, il Salvini leader della Lega, a cui è legata già da qualche anno. La foto ha scatenato sui social commenti di approvazione o di sfottò nei confronti della conduttrice di "Buono a sapersi-A tavola in salute", che qualche tempo fa si era attirata qualche critica per aver dichiarato di voler stare un passo indietro rispetto al compagno in questo momento protagonista della scena politica italiana.

In ogni caso mentre lei gli stira le camice, lui fa il tenero papà al parco con la piccola Mirta, uno dei due figli (l'altro è il quindicenne Federico) che l'esponente politico ha avuto da una precedente relazione. La coppia, che appare sempre più affiatata, ha trascorso le recenti vacanze di Pasqua a Ischia.