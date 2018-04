Anna Tatangelo "esplosiva" su Instagram mostra un fisico al top

Anna Tatangelo ha imparato a stupire. E dal suo profilo Instragram regala ai suoi followers emozioni sempre più forti. In uno degli ultimi scatti, la cantante di Sora, ex compagna di Gigi D'Alessio, sprizza sensualità da tutti i pori. In total white, fatta eccezione per uno "strizzatissimo" reggiseno in argento, Anna si mostra in tutta la sua bellezza in occasione di un evento a Verona. La separazione dal cantante napoletano non ha certamente avuto alcun influsso negativo sul suo magnifico aspetto. Anna si gode intanto l'affetto del figlio Andrea, avuto da D'Alessio, e il recente successo di Celebrity Masterchef dove è arrivata prima.