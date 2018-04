La sindaca Raggi a Roma con abito Gattinoni come ad un Gran ballo

Roma - "Ieri sera ho partecipato al Dinner Gala a Villa Miani organizzato da Formula E e dalla Fondazione Alberto Di Monaco, con il patrocinio di Bulgari". Lo scrive su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi postando una sua foto con un elegante vestito blu: "Un abito di alta moda della Maison Renato Balestra - scrive - un abito in broccato laminato nel colore Blu Balestra". Dopo aver indossato un abito della maison Gattinoni in occasione della prima del Teatro dell'Opera, la sindaca Raggi ha confermato così, anche in questa occasione, la sua attenzione per le maison dell'alta moda italiana.