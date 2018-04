Kasia Smutniak infrange il tabù del nudo: «Adesso si può»

“Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l'ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità... Sono stata felice di mettermi a nudo”. Kasia Smutniak per la prima volta si spoglia completamente e lo fa per la cover di Vanity Fair dove si esibisce in tutto il suo splendore.

L'attrice polacca, madre di due figli, Sophie, 13 anni e Leone, 3 anni, è la compagna del produttore Domenico Procacci da cui ha avuto il secondo figlio, mentre la prima nacque dalla relazione con Pietro Taricone (tra i primi partecipanti di successo del Grande Fratello), scomparso prematuramente a causa di un incidente con il paracadute. Interprete di molti film di successo, Kasia ha una bellezza acqua e sapone che la fa apparire splendida anche senza un filo di trucco.