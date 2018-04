Virginia Raggi e l'amore ritrovato... per l'ex marito

Roma - Il gossip del momento riguarda la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ma a quanto pare la riconciliazione con l'ex marito Andrea Severini, non sarebbe poi così recente. Pare infatti che i due, genitori di un bambino, siano tornati insieme già da qualche tempo. E a confermarlo sarebbe stato proprio il marito della Raggi dopo che il Messaggero aveva pubblicato una foto che li ritraeva insieme, scattata al Circo Massimo, in occasione dei festeggiamenti per il #NatalediRoma. La foto era stata pubblicata sul profilo Twitter del sindaco; "un errore dello staff" secondo Severini. Eppure quello scatto, che sarebbe dunque sfuggito e finito sui social, ha però confermato la loro reunion.

La separazione al momento delle elezioni, vinte dall'avvocatessa grillina, non impedì a Severini, attivista dello stesso Movimento, di difendere l'ex, oggi attuale, moglie quando in più di un'occasione, anche durante la campagna elettorale, era stata attaccata dagli avversari. Oggi sono una famiglia ricomposta e felice.