Elisa e Matteo: assaggio d'estate a Sabaudia

Sono sempre più vicini, sempre più affiatati. E a differenza dei primi tempi, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono sempre più prodighi di foto pubblicate sui rispettivi profili social, in cui sono ritratti insieme felici e sorridenti. Gli ultimi scatti li riprendono per la pausa festiva di qualche giorno fa nella spiaggia di Sabaudia. Primo sole e primo mare per la coppia che mette a braccetto politica e spettacolo. Lui leader della Lega e protagonista dell'attuale scena politica italiana, lei conduttrice Rai di successo, in questa stagione impegnata nella trasmissione del mattino "Buono a sapersi" e proiettata già verso la prossima stagione (si parla di lei come futura padrona di casa alla "Prova del cuoco", al posto di Antonella Clerici). I due piccioncini, in attesa dei rispettivi impegni, si sono concessi una giornata al mare che lei, su Instagram, ha definito stupenda.

Foto da Instagram