Ilary Blasi spegne le candeline a Capri con il suo Francesco

Capri - Compleanno a Capri per Ilary Blasi (37 anni portati benissimo), che in compagnia del marito, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti ha scelto dei festeggiamenti molto intimi. Torta di compleanno in un rinomato locale dell'isola, meta di molti vip, circondati non da amici o parenti ma da molti fans che con la celebre coppia hanno voluto farsi immortalare. La conduttrice de Le Iene, mamma di tre figli, si è dunque concessa una pausa prima della fine del seguitissimo programma di Italia 1. Ilary e Francesco erano arrivati ad Anacapri con un elicottero privato.

Foto da Instagram