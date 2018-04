Diletta e Miriam, le belle di Sicilia tra il sole e il mare della loro terra

Capita che per le vacanze si torni a casa. A respirare gli odori e i sapori di una Sicilia che si porta sempre nel cuore, anche quando il lavoro ti porta a Roma o a Milano. E' così anche per Diletta Leotta, catanese, giornalista ormai affermata di SkySport, e per Miriam Leone, altra catanese in continua ascesa da quando, ormai qualche anno fa, conquistò lo scettro della più bella d'Italia al concorso italiano di bellezza per eccellenza. In questi giorni le due star siciliane, del piccolo e del grande schermo, respirano aria di casa. Diletta, nell'elegante dimora di famiglia, regala scatti in compagnia di una nipotina e del cagnolino, e ancora l'immagine, con lei vestita di bluette, di un #risveglio siciliano ai bordi di una piscina.

Miriam, protagonista di tanti film, serie tv e trasmissioni di successo, fa di più: un bel bagno nelle limpide acque del mare di Aci Trezza a cui accompagna la scritta: "perché qui sono nata, qui sono cresciuta, qui ho imparato a non affogare,a nuotare,a tuffarmi,ad andare giù e risalire e il valore della mia libertà". E che dire. Buone vacanze ragazze.