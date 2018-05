Ballando, ballando... nasce l'amore tra Anastasia e Francisco

Per Anastasia Kuzmina, una delle maestre di ballo più giovani di "Ballando con le stelle", non è la prima volta. Quella di innamorarsi di un allievo è già un'esperienza provata. Questa volta si spera che con Francisco Porcella, campione surfista, possa durare un po' di più. La volta scorsa, nel 2017, la bella Anastasia, di origini ucraine ma da tempo trapiantata con la famiglia in Italia, aveva fatto coppia, in trasmissione e poi fuori dalle telecamere, con il campione di Judo Fabio Basile. Adesso il suo cuore batte per l'italo-americano-sardo Francisco con cui balla salse, rumbe e merengue, con un affiatamento e una passione che non lasciavano trapelare molti dubbi sull'amore sbocciato. I due comunque hanno scelto di non farne un mistero e nel corso di una puntata di Ballando hanno anche "confessato".

Il campione di surf, sardo di origini da parte di padre, ma nato e vissuto in America, l'ha anche portata in spiaggia, ad Oristano, per invertire i ruoli e insegnare ad Anastasia a cavalcare le onde.