Kitty Spencer, l'angelo in verde che ha incantato tutti al Royal Wedding

C'è uno degli invitati al royal wedding che ha attirato l'attenzione di tutti gli spettatori dell'evento seguito da 18 milioni di britannici (e 20 milioni di americani) incollati alle dirette tv e sul web. Stiamo parlando di Lady Kitty Spencer. Vi dice qualcosa il cognome? E la nipote di Lady Diana, figlia del conte Charles Spencer e dell’ex moglie Victoria Aitken. Modella, scatenata sui social (ha ben 234 mila followers su Instagram), ben introdotta nel jet set londinese, come la zia è impegnata in diverse attività benefiche. Ma finisce molto più spesso sotto i riflettori per la mondanità: Kitty infatti ama partecipare a tutti gli eventi importanti e raramente passa inosservata. Ma è stato al matrimonio di Harry e Meghan che forse ha raggiunto il picco della sua popolarità. Tutti l'hanno ammirata in quel vestito verde firmato D&G che esaltava le sue forme e faceva brillare come luci i suoi splendidi occhi azzurri. Gli stilisti siciliani Stefano Dolce e Domenico Gabbana sono molto amici di Kitty Spencer, che secondo i gossip al momento non è fidanzata. E recentemente la rivista Tatler l’ha messa nell’elenco delle English Roses, le ragazze più belle e interessanti del Regno Unito: quindi chi è rimasto incantato da lei al royal wedding ora può farsi avanti e provare a far breccia nel suo cuore.