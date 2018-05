Notti mondiali: da una bellezza all'altra, Ilary Blasi prende il posto della Marcuzzi

Prima Belen Rodriguez, poi Alessia Marcuzzi, ora pare invece che sarà Ilary Blasi a condurre il programma televisivo di Mediaset che farà compagnia la sera agli italiani appassionati di Mondiali di calcio. Comunque vada, visto il passaggio da una bellezza all'altra, per gli spettatori maschietti lo show è assicurato. Secondo le ultime indiscrezioni del gossip, Ilary Blasi potrebbe quindi soffiare ad Alessia Marcuzzi la trasmissione sui Mondiali 2018 targati Mediaset. A partire dal 14 giugno la prima rete Mediaset trasmetterà in seconda serata una trasmissione che avrà il compito di raccontare tutte le partite che ci sono state quel giorno, fino ad arrivare alla finalissima del 15 luglio. Mentre Nicola Savino e la Gialappas sembrano certi, è ancora fitto il mistero sul volto femminile. E Belen Rodriguez che fine ha fatto? Si dice che lei si occuperà di fare solo delle piccole apparizioni in collegamento dalla località dove andrà in vacanza (probabilemente Formentera).