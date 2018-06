Simone Inzaghi si sposa e l'ex Alessia Marcuzzi è testimone di nozze

E' uno splendido esempio di famiglia allargata quella di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi. La conduttrice de L'Isola dei Famosi e l'allenatore della Lazio sono stati innamorati e sono genitori di Tommaso, oggi 17enne. Dopo la fine dell'amore sono rimasti in ottimi rapporti tanto da diventare a loro volta amici dei rispettivi partners. E non solo. Alle recenti nozze di Simone con Gaia Lucariello (i due sono genitori del piccolo Lorenzo), Alessia è stata testimone di nozze della coppia, mentre la figlia Mia (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti) ha fatto da damigella. Presente al matrimonio anche Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia. Le due coppie sono molto unite, come attestano anche le tante foto pubblicate sui rispettivi profili social: condividono vacanze e viaggi. Insomma, tutti insieme felici e contenti.