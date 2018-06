A Taormina le nozze del centrocampista del Catania Ciccio Lodi

Festa di nozze in casa Catania Calcio. Il centrocampista della squadra rossazzurra Francesco Lodi, maglia numero 10, ha detto sì alla sua bella compagna Lea Maiolino. Il calciatore napoletano, 34 anni, si è sposato in Sicilia con un rito civile e con un sontuoso ricevimento nello splendido scenario del Grand Hotel Atlantis Bay di Taormina, di proprietà dell'ex patron del Catania, Nino Pulvirenti. Per Lodi è il secondo matrimonio. Il calciatore aveva sposato a Sorrento, nel 2009, la sua fidanzata storica Rossella Montanino da cui ha avuto i figli Alessandro e Ginevra.