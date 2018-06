Wanda Nara supersexy alle Seychelles per il marito Mauro Icardi

La coppia Icardi-Nara è spesso in giro per il mondo. Del resto i due ragazzi possono permetterselo. E così nel giro di poco sono passati da un safari in Africa, dove Wanda si è potuta spogliare soltanto facendo la doccia, alle dorate spiagge delle Seychelles dove la platinata moglie e manager del capitano dell'Inter (precedentemente sposata al calciatore Max Lopez) ha invece esibito con più facilità le sue ormai famose forme. Wanda è infatti prodiga di foto sul suo profilo Instagram che mandano in visibilio i followers: i suoi decoltè e fondoschiena sono spesso in bella mostra. E quindi anche in occasione della vacanza alle Seychelles, la biondissima e griffatissima Wanda, madre di cinque figli (tre maschi avuti da Lopez e due femminucce avute da Icardi) non si è risparmiata. Per la gioia dei suoi fans e soprattutto del giovane marito.