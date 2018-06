Brigitte Nielsen, super mamma a quasi 55 anni

Le sue forme, da sempre giunoniche, ma adesso più che arrotondate non lasciano trasparire dubbi: Brigitte Nielsen, biondissima attrice danese, ex moglie di Silvester Stallone, sarà mamma per la quinta volta. I suoi 55 anni a luglio, a fronte dei 39 anni del marito Mattia Dessì, per lei evidentemente non hanno rappresentato un problema. L'attrice e modella, già mamma di quattro giovanotti, il secondo dei quali avuto con l'ex giocatore di football Mark Gastineau, è stata sposata più volte (con il compositore danese Kasper Winding nei primi anni '80, con Stallone nell'85, con il fotografo francese Sebastian Copeland agli inizi degli anni '90 e ancora con Raoul Meyer).

Una vita sentimentale articolata che ha portato Brigitte a vivere in varie parti del mondo, dalla sua natìa Danimarca, all'America, fino in Svizzera dove a Lugano, ha conosciuto l'attuale e giovane marito. E adesso arriverà un altro bebè a "popolare" la sua già numerosa famiglia allargata.