Giorgia Palmas e Filippo Magnini, fisici scolpiti e innamorati nel mare di Sardegna

Stanno formando una delle coppie più solide dello star system. L'ex velina di Striscia La Notizia e conduttrice Giorgia Palmas e l'ex campione di nuoto Filippo Magnini da poco meno di un anno sono diventati inseparabili, impegni di lavoro permettendo. Le ultime foto li ritraggono felici e spensierati in Sardegna, terra natìa di Giorgia che per l'occasione ha portato con sè anche la figlia Sofia, avuta dal calciatore Davide Bombardini. I tre formano ormai una giovane e bella famigliola. Magnini, che per alcuni anni è stato legato alla collega Federica Pellegrini, sembra innamorato perso della sfolgorante Giorgia che invece, prima di lui, aveva avuto un legame durato sei anni con l'inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti. Amori trascorsi che hanno lasciato il posto ad una coppia che sembra promettere bene.