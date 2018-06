Kitty Spencer, la nipote di Lady D è la più bella del reame

Al recente matrimonio del cugino Harry con Meghan Markle, è stata tra le invitate che spiccavano di più. Kitty Spencer, nipote della compianta lady Diana, spicca per la sua altera bellezza e per la sua eleganza. Alla ragazza riesce anche semplice considerando il fatto che è un'apprezzata modella; a lei è stato fatto indossare l'abito che riproduce una cassata siciliana firmato da Dolce e Gabbana. Kitty è figlia di Charles Spencer, il fratello di Lady D, salito alla ribalta della cronaca nella mesta occasione dei funerali della sorella in un'Inghilterra straziata dal dolore per la scomparsa della principessa, morta in un incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi. Della zia, al tempo dell'incidente Kitty era ancora una bambina, la giovane sembra proprio aver ereditato classe e bellezza. Speriamo sia più fortunata in amore.