Ad Ascot i cappelli più eccentrici ed eleganti: il più ammirato quello di Meghan

LONDRA - La più ammirata è stata lei. Meghan Markle, neo sposa del principe d'Inghilterra Harry, continua a partecipare a cerimonie ed eventi che coinvolgono la famiglia reale. E così ha fatto il suo esordio anche al recente Royal Ascot, il più celebre e mondano appuntamento ippico in Gran Bretagna. Anche questa volta, così come per il matrimonio, Meghan era vestita Givenchy, un abito bianco che però non le donava particolarmente (più bello il cappellino). Ai duchi di Sussex è stato anche concesso l’onore di presiedere alla premiazione di una delle corse, il "St James's Palace Stakes". Presente all'importante evento anche sua maestà la regina Elisabetta II che per l'occasione ha sfoggiato i suoi tradizionali e colorati copricapo. E a proposito di cappelli, Ascot ha confermato anche quest'anno la rituale sfilata di eccentrici cappelli sfoggiati dalle signore: le foggie e i colori più disparati sono stati come sempre al centro della curiosità degli stessi partecipanti e della stampa.