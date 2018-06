Laura Barriales sarà mamma: l'annuncio in costume da bagno

Dopo il grande passo compiuto nell'estate dello scorso anno con il matrimonio, Laura Barriales pensa adesso ad allargare la famiglia con l'arrivo di un bebè. E' stata lei stessa ad annunciarlo sui social con una foto in costume che lascia trasparire un pancino appena pronunciato. Una foto accompagnata da un post inequivocabile: "La famiglia è sempre stata il punto cardine della mia vita, dopo il matrimonio dell'anno scorso, finalmente posso coronare il mio sogno di diventare mamma. Una gioia immensa!".

La soubrette spagnola che ha cominciato la sua carriera come modella, e diventata molto celebre in Italia, ha sposato il facoltoso imprenditore Fabio Cattaneo, manager nel settore del commercio dei vini pregiati. Le nozze, che pare fossero saltate una prima volta, erano state mantenute in gran segreto e svelate soltanto dopo. Questa volta la gioia di Laura di diventare mamma evidentemente è stata incontenibile al punto da doverlo comunicare ai propri fans.