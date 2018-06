L'estate di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi "brucia" di passione

E' passione allo stato puro tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La figlia dell'ex pornostar Eva Henger e di Riccardo Schicchi (agente e produttore di alcune famose attrici di film hard, scomparso già da qualche anno), pare aver perso totalmente la testa per l'ex tronista di Uomini e Donne, reduce tra l'altro da un matrimonio andato in frantumi con la modella Silvia Corrias. Mercedesz, che aveva partecipato con successo ad un'edizione de L' Isola dei Famosi, poco dopo l'uscita dal reality di Canale 5 aveva cominciato una relazione con Sergio Arcuri, attore e fratello di Manuela; un amore che però non era stato destinato a durare. Adesso c'è chi scommette sulla durata della nuova relazione: supererà indenne la "bollente" stagione estiva? Ai posteri l'ardua sentenza.

Foto da Instagram