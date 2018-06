I magnifici 70 (anni) di Annamaria Bernardini De Pace

I magnifici 70 li ha compiuti lo scorso 23 aprile. Ma la grande festa per celebrare l'importante compleanno, l'avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace l'ha organizzata due mesi dopo. Accanto a lei innanzitutto le due figlie Chiara, ex moglie di Raoul Bova, e Francesca. E poi i nipoti e i tantissimi amici. Per lei hanno cantato Mario Lavezzi, Bianca Atzei e Valeria Marini accompagnati da una band di musicisti. Il tema della festa non poteva che essere quello ispirato dall'età compiuta dal famoso avvocato matrimonialista: gonne corte, fasce in testa e fantasie geometriche per ricordare gli anni 70. I festeggiamenti, che hanno coinvolto 200 invitati, hanno avuto come location la villa di Montemarcello in Liguria. Il catering è stato affidato agli chef amici della De Pace, il palermitano Filippo La Mantia, Davide Oldani e al pasticcere Ernst Knam che ha realizzato la monumentale torta.