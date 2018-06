Fisico al top per Alba Parietti in topless ad Ibiza

Compie 57 anni il 2 luglio, ma l'età che avanza ad Alba Parietti non fa paura. E' ancora una donna bella e innamorata della vita, ultimamente un po' meno degli uomini. Dopo tante relazioni e qualche delusione (tra le sue relazioni più importanti quella con l'ex marito Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco, con Christopher Lambert, Stefano Bonagra e con il nobile siciliano Giuseppe Lanza di Scalea), Alba adesso si gode suo figlio, gli amici, le sue belle case di Milano e di Ibiza, e continua soprattutto a sfoggiare un fisico da pin up. In una spiaggetta, in una cala a Ibiza, ha recentemente esibito un topples che però è stato ripreso e pubblicato soltanto di spalle. Contesa come ospite dai molti salotti televisivi, compresi quelli impegnati in cui si discute di politica, la bella Alba affida al web i suoi pensieri profondi e talvolta malinconici: "Ci sono momenti - scrive su Instagram - nella vita in cui vorresti , tutto restasse così , fermo immobile , magico, irripetibile come in una fotografia. Vorresti che quel momento non avesse fine. Ma nessun momento può essere veramente infinito, perché perderebbe la sua magia. La bellezza della vita è’ che ci sfugge e che non ne siamo davvero mai padroni di noi stessi e della nostra irrequietezza. Questo è’ il bello della vita , perché è come una passione che ti divora e che è così proprio perché non la puoi gestire , non la puoi dominare o vincere.

Vivo sapendo che devo morire , ma respiro così intensamente gioia e dolore perché ogni attimo sappia di eternità".