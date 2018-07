Giorgia Rossi, la lady Mondiali 2018 che non teme confronti

Tra lei a Mediaset, e Diletta Leotta a Sky Sport, è una bella gara. Ma Giorgia Rossi, giornalista professionista e alla guida di Mondiali 2018 su Canale5, non teme il confronto e anzi si smarca dalla collega, di poco più giovane, precisando: "Siamo diverse". In realtà sono entrambe bionde, entrambe belle, fidanzatissime e in carriera. Giorgia, 31 anni, romana, è stata a Sky e a Rai Sport prima di approdare, nel 2013, a Mediaset dove lavora come inviata per la trasmissione Tiki Taka. Quindi diventa la conduttrice della Champions League su Mediaset Premium e quella di Domenica Premium. Adesso il nuovo impegno per commentare, con ospiti in studio, i pre e i post partita dei Mondiali 2018 e partecipa, con una presenza fissa, anche a Balalaika - Dalla Russia col pallone, condotta da Nicola Savino e Ilary Blasi.

La Russo è fidanzata con Alessio Conti, un collega giornalista della stessa azienda televisiva e ha smentito una relazione con il calciatore Miralem Pjanic, che per lei, pare, aveva perso la testa.