Maddalena Corvaglia torna a sorridere accanto ad un nuovo amore

E' un amore ancora tenuto fuori dai riflettori quello tra l'ex velina di Striscia La Notizia Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani, un uomo di cui si sa ancora poco. La Corvaglia, che già da qualche anno si è separata da Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi) da cui avuto la piccola Jamie, ne ha parlato per la prima volta al settimanale Oggi. Di lui si sa che è milanese ed è già padre di due figli; e assicura l'ex velina e conduttrice pugliese di "Paperissima Sprint": "E' nato per fare il padre".

Sul profilo Instagram di Viani c'era però già traccia di Maddalena, insieme a lui in diverse occasioni come feste tra amici. E tra le amiche, anche di Viani, non possono mancare altre due ex veline: Elisabetta Canalis, legatissima alla collega con cui aveva diviso l'esperienza di "Striscia La Notizia", e Costanza Caracciolo, in attesa di un figlio dall'ex calciatore Bobo Vieri. Maddalena non fa mistero invece del periodo difficile seguito alla separazione da Burns, con cui sarebbe in causa. "Ho fatto di tutto per salvare quel matrimonio - ha dichiarato -. Ma purtroppo non è stato possibile". Adesso la vita è tornata a sorridergli. Com' è giusto che sia per una donna ancora giovane e bella.