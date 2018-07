Il ballerino Kledi Kadiu ha sposato la sua Charlotte

E' uno dei protagonisti storici del talent "Amici" di Maria De Filippi. In Italia Kledi Kadiu, già alcuni anni fa, ha trovato la sua strada professionale e anche l'amore. Il ballerino di origini albanesi, 44 anni, è convolato a nozze e con un rito civile ha sposato la sua compagna e collega, nonchè istruttrice di yoga, Charlotte Lazzari. Il matrimonio è arrivato a coronare il sogno di una famiglia già formata: due anni fa è arrivata la piccola Lea a completamento di un grande amore. Kledi Kadiu è uno dei tanti albanesi sbarcati in Italia a partire dagli anni '90. Lui, ballerino di talento, ha trovato il successo. Adesso la felicità accanto alla sua Charlotte, più giovane di lui di 20 anni, e a Lea. Ecco il suo post su Instagram a commento del matrimonio:

«Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso questo giorno per me molto importante, un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato. L’amore per Charlotte e per la nostra meravigliosa Lea, le parole che hanno introdotto la cerimonia, l’affetto delle nostre famiglie e dei nostri amici venuti da vicino e da lontano hanno coronato il nostro amore e reso tutto perfetto. Grazie per l’esplosione di emozioni che mi avete regalato. Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato e per avermi reso padre della nostra Lea».

Foto da Instagram