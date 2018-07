Coccole in spiaggia per il pancino di Costanza: Bobo lo accarezza

Il pancino di Costanza Caracciolo cresce e diventa anche social. L'ex velina siciliana di Striscia La Notizia comincia a postare le prime foto del suo "stato di grazia" dovuto al primo figlio che aspetta dall'ex calciatore Bobo Vieri. Le sue forme arrotondate ormai svelano una gravidanza che quasi dall'inizio è stata annunciata da molti giornali e siti di gossip. E non è più un mistero neanche il sesso del nascituro: sarà una femminuccia. Nell'attesa Costanza e Bobo frequentano le spiagge di Miami, dove l'ex bomber in parte vive, e di Formentera. Per il lieto evento manca ancora un po'.