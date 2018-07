Madonna, per i suoi favolosi anni 60 grande party a Marrakesh

RABAT - Una quarantina di invitati per il compleanno di Madonna che ha scelto Marrakech per spegnere le 60 candeline. I festeggiamenti si annunciano favolosi. La popstar internazionale non ha svelato il programma e si muove nel massimo riserbo.

La festa principale dovrebbe essere ambientata nel castello di Richard Branson, il patron della Virgin, che si trova a pochi chilometri da Marrakech. Però anche in medina, nel centro storico della città ocra fervono i preparativi. E corrono veloci le indiscrezioni tra quanti lavorano per la buona riuscita dell’evento che dovrebbe durare tre giorni, attorno alla data del 15 agosto (il compleanno è il 16). La famiglia Branson infatti ha proprietà di lusso anche all’interno delle antiche mura. In un riad di lusso dovrebbe essere allestita una delle cene dei festeggiamenti.



Dopo Orlando Bloom, Tom Cruise, Britney Spear, Gordon Ramsay e David Beckham, anche Madonna cede al fascino di Marrakech. Il party, forse, non sarà come quello del plurimilionario argentino Alejandro Roemmers che lo scorso febbraio ha radunato in città 600 amici per festeggiare il compleanno in quattro notti da sogno, tra deserto, champagne e concerti di Ricky Martin. Di certo però, un mese prima della data, fervono i preparativi per la festa di Madonna, che i ben informati sono pronti a scommettere si farà ricordare a lungo.

Lo scorso anno la pop star di fama mondiale, festeggiò il compleanno in una masseria a Savelletri, in Puglia: con lei i suoi sei figli (due suoi e quattro di colore adottati).