Melania Trump, in giallo, incanta Londra

Mentre suo marito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato accolto da una contestazione, lei, Melania, continua a registrare più successo del consorte ovunque vada. E così è stato anche a Londra dove mister president si è recato ieri 12 luglio, per una "visita di lavoro" di due giorni. La statuaria Melania non lo fa di certo sfigurare. Bella e perfetta nei suoi look, è stata particolarmente ammirata alla cena di gala offerta dal primo ministro inglese Theresa May a Blenheim Palace. La first lady americana si è presentata con un sontuoso vestito da sera giallo di Manolo Blahnik, colore del tutto contrapposto a quello scelto dalla May che ha optato per un abito rosso, sempre lungo, con le braccia scoperte e spacco posteriore e con decolletè della stessa tinta. E se per la cena, Melania ha scelto un vestito che la faceva assomigliare ad una moderna dea greca o per qualcuno, più ironicamente ad una principessa Disney, per l'incontro più istituzionale con la regina Elisabetta ha invece preferito indossare un accollatissimo tailleur chiaro e raccogliere i capelli.