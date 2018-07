Ha solo 21 anni ed è già miliardaria. Qual' è il segreto di Kylie Jenner?

La rivista americana Forbes l'ha incoronata tra i più giovani miliardari a stelle e strisce che sono stati capaci di diventare ricchi in modo autonomo. Kylie Jenner, 21 anni, non viene esattamente da una famiglia umile. E' la figlia di Kris Jenner (che si è risposata con l'avvocato Robert Kardashian) e di William Bruce Jenner, famiglia molto nota in America. Il padre di Kylie oggi è Caitlyn Jenner, avendo cambiato sesso e avendo quindi lasciato una precedente identità che lo aveva visto campione olimpico del decathlon ai Giochi di Montréal 1976. Caitlyn ha raccontato la sua storia nel documentario "I Am Cait".

La ragazza, diventata anche madre nello scorso mese di febbraio di una bimba, è inoltre sorella di Kendall Nicole Jenner e sorellastra delle Kardashian, tutte modelle dalle forme giunoniche protagoniste del reality show "Al passo con i Kardashian". Al di là delle illustri parentele, Kylie ha un patrimonio personale di 900 milioni di dollari, una fortuna che in parte ha messo su con la Kylie Kosmetics, una linea di prodotti che comprende soprattutto smalti, rossetti e matite per labbra e che vengono commercializzati anche online.



La giovane, che ha cominciato anche lei come modella, ha una relazione con il rapper Travis Scott da cui ha avuto la figlia Stormy. Se il suo patrimonio crescerà ancora un po', potrebbe anche superare Mark Zuckerberg, uno dei soci fondatori di Facebook, attualmente nell'olimpo dei più ricchi.