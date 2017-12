Catania, rifiuti della differenziata lasciati davanti ai portoni in via Canfora

Catania - Purtroppo con grande rincrescimento dopo un anno mi trovo nuovamente costretto a segnalare il solito disservizio nella raccolta differenziata in via Canfora, nel tratto compreso tra il Corso delle province e via Dalmazia. La cosa grave è che il disservizio è causato dalla mancanza di professionalità dell'impresa che ha ovviamente provveduto ieri sera al ritiro dell'indifferenziato di tutta la zona e, complice la mancanza d'illuminazione nel tratto considerato, ha lasciato i rifiuti davanti ai portoni. La mancanza di illuminazione e' dovuta ad un fulmine caduto in zona durante le piogge di metà novembre, disservizio non ancora risolto dal comune di Catania.

