Tratto di via Canfora resta al buio e la differenziata "salta"

Catania - Purtroppo mi duole segnalare che ancora una volta sempre nel tratto di via Canfora, già segnalato, quello al buio (civici 171, 165, 172), l'umido non è stato ancora una volta ritirato. Il ripristino e' stato completato solo in via Dalmazia. Ritengo che la differenziata abbia avuto più di un problema e mi duole dirlo, condiviso tra il Comune e la professionalità delle ditte chiamate ad operare il servizio.

SEGNALAZIONE FOTO E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870