Catania, cani, gatti e topi fanno "festa" tra i rifiuti in via del Maggiolino

Catania - Vorrei segnalare che in via del Maggiolino, quartiere San Giorgio, tutti i giorni si presenta questo "spettacolo". Come si può andare avanti in questo modo? Gatti, cani e topi fanno festa tra i rifiuti.

