Catania, frammenti di vasche di eternit lasciati a terra a Barriera

Catania - Stamane sono state ritirate due vasche di eternit. Ecco come è stato pulito il posto. Tutti i frammenti di eternit rotti sono stati lasciati a terra senza essere raccolti. Tutto ciò si può ammirare in Largo Salvatore Seminara angolo via Paratore alla Barriera di Catania. Premetto anche che le vasche sono rimaste lì da più di dieci giorni e la Multiservizi svuota tutte le sere i cassonetti.

SEGNALAZIONE FOTO E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870