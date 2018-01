Cartelli vietano di lasciare deiezioni dei cani in via A. da Messina: nessuno li rispetta

Aci Castello (Catania) - Ci troviamo in via Antonello da Messina, ad Aci Castello, nonostante ci siano i cartelli con divieto di lasciare le deiezioni dei propri animali per terra, tutto il litorale è pieno di cacca di cane. Non ci crederete ma non la raccoglie nessuno...una vergogna!

